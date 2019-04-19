2019-04-19T13:19:38+03:00
Политика

Песков: время и место встречи Путина и Ким Чен Ына не объявлялось по причине безопасности

Представитель Кремля сообщил, что информация о переговорах российского и северокорейского лидеров появится своевременно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: время и место встречи не объявлялось по причине безопасностиПесков: время и место встречи не объявлялось по причине безопасностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подробная информация о встрече российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына не оглашалась в связи с вопросами безопасности, пообещав, что в вся информация будет озвучена своевременно.

«Это связано с соображениями безопасности, поэтому мы своевременно о всех деталях вас проинформируем», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 17 апреля, Песков подтвердил сообщения об активной подготовки к встрече российского и северокорейского лидеров, но не ответил на вопросы о дате и месте переговоров. Позже, и помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча состоится, но также не указал деталей. 18 апреля пресс-секретарь российского президента сообщил, что, когда будет окончательная информация, Кремль проинформирует, уточнив, что переговоры Путина и Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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