Возможной причиной пожара в Нотр-Даме назвали компьютерный сбой

СЕГОДНЯ 02:35 2019-04-20T02:35:09+03:00

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове не уточнил, о какой именно компьютерной системе идет речь

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Причиной пожара в Нотр-Даме мог быть компьютерный сбой, заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове. При этом он не уточнил, какая именно компьютерная система имеется в виду.

"Возможно, мы узнаем, что произошло (в Нотр-Даме) через два-три месяца", — сказал Шове, передает агентство Associated Press.

По данным газеты "Паризьен", следователи сейчас определяют, связан ли пожар в соборе с компьютерным сбоем или с неверной работой временных лифтов при реконструкции.

Напомним, крупный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник, 15 апреля. Очаг возгорания находился на верхних этажах здания, где были расположены строительные леса.

Ранее сообщалось, что одной из возможных причин считается короткое замыкание. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет. Его российский коллега Владимир Путин заявил о готовности российского бизнеса присоединиться к восстановлению храма.

ИСТОЧНИК KP.RU