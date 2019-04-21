Взрывы на Шри-Ланке могли устроить террористы-смертники
За серию мощных взрывов на Шри-Ланке могли быть ответственны террористы-смертники. Такие сведения удалось получить на основе предварительных результатов расследования.
Записи с камер видеонаблюдения пятизвездочного отеля Shangri-La зафиксировали, как за день до взрыва - 20 апреля - в один из номеров заселились два человека. В воскресенье именно они привели в действие взрывные устройства в кафе и коридоре гостиницы.
Следователи полагают, что для создания бомбы использовалось вещество C-4. Национальность подозреваемых пока неизвестна. Расследование продолжается, сообщает издание Daily Mirror.
Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.
Между тем, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 189 человек, еще около 500 пострадали. Сайт kp.ru писал о том, что под ударом оказались прихожане католических церквей, а также сотрудники и постояльцы пятизвездочных отелей Коломбо и его пригорода.
"Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства", - прокомментировал трагедию российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее свои соболезнования в связи со случившимся выразил также президент РФ Владимир Путин.
Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.
ИСТОЧНИК KP.RU