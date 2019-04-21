2019-04-21T13:23:07+03:00
Происшествия

Взрывы на Шри-Ланке могли устроить террористы-смертники

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент срабатывания бомб в одном из отелей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрывы на Шри-Ланке могли устроить террористы-смертникиВзрывы на Шри-Ланке могли устроить террористы-смертникиФото: REUTERS
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За серию мощных взрывов на Шри-Ланке могли быть ответственны террористы-смертники. Такие сведения удалось получить на основе предварительных результатов расследования.

Записи с камер видеонаблюдения пятизвездочного отеля Shangri-La зафиксировали, как за день до взрыва - 20 апреля - в один из номеров заселились два человека. В воскресенье именно они привели в действие взрывные устройства в кафе и коридоре гостиницы.

Следователи полагают, что для создания бомбы использовалось вещество C-4. Национальность подозреваемых пока неизвестна. Расследование продолжается, сообщает издание Daily Mirror.

Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

Между тем, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 189 человек, еще около 500 пострадали. Сайт kp.ru писал о том, что под ударом оказались прихожане католических церквей, а также сотрудники и постояльцы пятизвездочных отелей Коломбо и его пригорода.

"Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства", - прокомментировал трагедию российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее свои соболезнования в связи со случившимся выразил также президент РФ Владимир Путин.

Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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