2019-04-21T14:20:38+03:00
Происшествия

Минобороны Шри-Ланки установило организаторов взрывов

В ведомстве завили, что все виновники трагедии будут задержаны в ближайшее время
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывовВласти Шри-Ланки установили организаторов взрывовФото: REUTERS
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Власти Шри-Ланки установили организаторов серии взрывов, которые прогремели на территории страны в воскресенье, 21 апреля. Соответствующее заявление сделал министр обороны республики Руван Вийеварден.

"В настоящее время полиция и сотрудники вооруженных сил ведут расследование. Мы рассчитывает, что все виновники трагедии будут взяты под стражу в кратчайшие сроки. Их личности установлены", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что деятельность ответственной за теракты организации на Шри-Ланке в ближайшее время будет полностью пресечена, передает The Straits Times.

Напомним, что всего за сутки на территории островного государства прогремели сразу восемь взрывов. Первые шесть раздались утром на территории трех церквей и трех пятизвездочных отелей. Еще два произошли через несколько часов в пригороде Коломбо.

Сайт kp.ru писал о том, что жертвами трагедии стали 189 человек, еще около 500 получили ранения. Среди погибших не менее 35 граждан иностранных государств - россияне не пострадали.

Власти Шри-Ланки уже ввели комендантский час, отменили занятия в школах, а также временно заблокировали работу ряда социальных сетей и мессенджеров. Районы ЧП оцеплены правоохранителями и военными. Предполагается, что взрывы осуществлялись террористами-смертниками.

Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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