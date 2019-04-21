2019-04-21T17:55:43+03:00
В мире

При взрывах на Шри-Ланке погибли граждане Дании, Бельгии, Японии и Марокко

Также среди жертв есть подданные Индии, Пакистана и Бангладеш [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
При взрывах на Шри-Ланке погибли граждане Дании, Бельгии, Японии и МароккоПри взрывах на Шри-Ланке погибли граждане Дании, Бельгии, Японии и МароккоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным, жертвами восьми взрывов, прогремевших в это воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке, стали 215 человек.

При этом, по информации местных СМИ, среди погибших есть граждане Дании, Бельгии, Японии, Марокко, Пакистана, Индии и Бангладеш, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя национальной больницы.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что при взрывах на Шри-Ланке погибли не менее 35 иностранцев. При этом отмечалось, что речь идет, в частности, о двух китайцах, одном подданном Нидерландов и двух гражданах Турции, а также о нескольких гражданах США и Великобритании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов. Они практически одновременно прогремели в трех отелях и трех церквях в Коломбо и его пригороде Негомбо. Позднее стало известно еще о двух взрывах, один из которых случился в зоопарке в районе Дехивала.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

По последним данным, погибли 215 человек, и еще примерно 450 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Актриса Ирина Цывина будет похоронена 22 апреля
Матч Спартак - Енисей 21 апреля 2019: Гулиев и Фернандо выйдут в стартовом составе "красно-белых"
МИД Мексики обвинил американских «дружинников» в вымогательстве у мигрантов
Фракция Петра Порошенко примет участие в парламентских выборах на Украине
ЦИК Украины не зафиксировал системных нарушений во втором туре президентских выборов
Минтранс РФ планирует ужесточить правила авиационной безопасности
Прокуратура Франции начала расследование в связи с оскорблением полицейских
Число погибших после серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215
Ростуризм рекомендовал россиянам на Шри-Ланке не покидать курортные зоны
Президент Эстонии: русский язык не является угрозой для нашего государства
В Казахстане разбился легкомоторный самолет
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на здание министерства в Кабуле
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта и двух торговых центров в Харькове
Российские эксперты рассказали о проблемах с организацией выборов президента Украины
В пригороде Анкары неизвестные напали на одного из лидеров турецкой оппозиции
Пушков считает, что Порошенко уже признал свое поражение во втором туре президентских выборов на Украине
Дональд Трамп случайно сообщил в Twitter о "138 миллионах погибших" на Шри-Ланке
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Явка во втором туре президентских выборов на Украине достигла 45,94%
Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых к причастности к серии взрывов
Владимир Гройсман проголосовал во втором туре выборов президента Украины 2019
Полиция выписала Зеленскому штраф за нарушение правил голосования
Два человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Японии
Минобороны Шри-Ланки установило организаторов взрывов
Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 93-й день рождения
Полиция начала проверку после демонстрации Зеленским своего бюллетеня
Посол Шри-Ланки в России надеется, что серия терактов не скажется на туристической отрасли страны