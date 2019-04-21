СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-21T17:55:43+03:00

При взрывах на Шри-Ланке погибли граждане Дании, Бельгии, Японии и Марокко Фото: REUTERS

Также среди жертв есть подданные Индии, Пакистана и Бангладеш [видео]

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По последним данным, жертвами восьми взрывов, прогремевших в это воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке, стали 215 человек.

При этом, по информации местных СМИ, среди погибших есть граждане Дании, Бельгии, Японии, Марокко, Пакистана, Индии и Бангладеш, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя национальной больницы.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что при взрывах на Шри-Ланке погибли не менее 35 иностранцев. При этом отмечалось, что речь идет, в частности, о двух китайцах, одном подданном Нидерландов и двух гражданах Турции, а также о нескольких гражданах США и Великобритании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов. Они практически одновременно прогремели в трех отелях и трех церквях в Коломбо и его пригороде Негомбо. Позднее стало известно еще о двух взрывах, один из которых случился в зоопарке в районе Дехивала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

По последним данным, погибли 215 человек, и еще примерно 450 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU