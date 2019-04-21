При взрывах на Шри-Ланке погибли граждане Дании, Бельгии, Японии и Марокко
По последним данным, жертвами восьми взрывов, прогремевших в это воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке, стали 215 человек.
При этом, по информации местных СМИ, среди погибших есть граждане Дании, Бельгии, Японии, Марокко, Пакистана, Индии и Бангладеш, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя национальной больницы.
Стоит отметить, что ранее стало известно, что при взрывах на Шри-Ланке погибли не менее 35 иностранцев. При этом отмечалось, что речь идет, в частности, о двух китайцах, одном подданном Нидерландов и двух гражданах Турции, а также о нескольких гражданах США и Великобритании.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов. Они практически одновременно прогремели в трех отелях и трех церквях в Коломбо и его пригороде Негомбо. Позднее стало известно еще о двух взрывах, один из которых случился в зоопарке в районе Дехивала.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
По последним данным, погибли 215 человек, и еще примерно 450 получили травмы различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU