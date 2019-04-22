В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-22T07:31:52+03:00

Президент США позвонил кандидату от партии "Слуга народа", чтобы поздравить его с победой на выборах украинского лидера

Изменить размер текста: A A

В ходе телефонной беседы с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заранее поздравил его с победой и отметил демократичность проведенных накануне выборов. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с избранным президентом Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на прошедших 21 апреля выборах на Украине. Президент США пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины, отметив их мирный и демократический характер", - говорится в сообщении администрации американского лидера.

Известно, в ходе разговора Трамп выразил "непоколебимую поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность работать вместе с Зеленским и украинским народом в рамках реформирования страны. По мнению президента США, это лишь укрепит демократию, повысит благосостояние государства и искоренит коррупцию, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур выборов украинского лидера. По итогам обработки более 73% Зеленский набрал почти в три раза больше голосов, чем его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU