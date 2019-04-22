СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-22T09:01:49+03:00

Жена следующего президента Украины Владимира Зеленского познакомилась с ним еще в университете и восемь лет ждала предложения

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Супруга шоумена Владимира Зеленского, который, уже наверняка, станет следующим президентом Украины, познакомилась с ним еще в университете и еще восемь лет ждала предложения руки и сердца. Украинские СМИ узнали подробности биографии Елены Зеленской и рассказали лишь самое интересное.

Так, девушка родилась в Кривом Роге в 1978 году под фамилией Кияшко и с отличием окончила строительный факультет Криворожского технического университета, правда, по специальности никогда не работала. С Зеленским она училась в одной школе, но познакомились они лишь в вузе.

Отношения переросли в официальные лишь в 2003 году. Елена около восьми лет ждала, пока Владимир позовет ее в ЗАГС. Через год после свадьбы у них родилась дочь, а в 2013-м — сын.

Зеленский станет следующим президентом УкраиныФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сейчас Зеленская работает автором в юмористической студии "Квартал-95", которой руководит ее муж. При этом изначально женщина была против того, чтобы её супруг боролся за пост президента, но со временем смирилась и даже начала активно поддерживать начинающего политика.

"Я была агрессивно против начала этого проекта, потому что это очень тяжёлый проект. Это даже не проект, а направление в жизни", — цитирует Елену телеканал ICTV.

Ранее "Комсомолка" также ознакомилась с биографией будущей первой леди Украины и выяснила, что супруга Зеленского очень ревнивая. Как-то она застала своего мужа наедине с Еленой Кравец в гримерке и устроила настоящий скандал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701537" frameborder="0"></iframe> Первая леди Владимира Зеленского.Ревнивая, поёт, пишет для мужа речи. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, станет первой леди Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU