Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-22T09:35:45+03:00

Премьер-министр РФ считает, что смена руководства может способствовать налаживанию отношений между Киевом и Москвой

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев о победе Зеленского на выборах президента Украины: шансы на улучшение взаимодействия есть. Такое заявление глава правительства сделал, комментируя возможное влияние смены власти в стране на двусторонние отношения между Киевом и Москвой.

Сайт kp.ru писал о том, что, по итогам обработки более 80% бюллетеней, именно кандидат от партии "Слуга народа" станет новым президентом Украины.

По мнению Медведева, такой результат демонстрирует спрос на новые подходы при решении проблем страны. Что же касается отношений с Россией, то тут новый глава государства будет придерживаться той же риторики, которую использовал в ходе предвыборной кампании, считает премьер.

"Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны", - написал Медведев на своей странице в Facebook.

Глава правительства пожелал новому украинскому президенту здравомыслия и "понимания глубинной ценности отношений народов наших стран", а также напомнил, что эти связи всегда должны быть выше политической конъюнктуры.

"Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит – решать тяжелейшие социальные проблемы", - подытожил премьер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU