Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента Украины

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-22T07:58:24+03:00

По мнению политика, сейчас необходимо заняться освобождением моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе

Изменить размер текста: A A

Владимир Зеленский, победивший по данным экзит-поллов на президентских выборах Украины, заявил, что он поставил задачу первым делом решить проблему с украинскими моряками, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Главная сейчас для нас задача номер один — вернуть всех наших заключённых моряков", - сказал Зеленский.

Морская провокация

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины - два малых бронированных катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - без предупреждения и разрешения пересекли морскую государственную границу РФ. Суда опасно маневрировали и не реагировали на запросы российский служб. В результате было решено задержать нарушителей.

Сайт kp.ru писал о том, что пограничная служба арестовала и корабли, и моряков, среди которых оказались сотрудники Службы безопасности Украины. Во время операции было применено оружие, и трое украинских военнослужащих пострадали.

Украинские моряки

Под стражей оказались 24 человека. Они прошли полную медкомиссию в гражданских клиниках и получили необходимую помощь, а после были отправлены в СИЗО "Матросская тишина". Киев пытается убедить международное сообщество, что задержанные - простые военнопленные, но в Москве указывают на совершенные моряками преступления попадают под уголовные кодекс.

Ранее срок расследования дела об украинской провокации в Керченском проливе был продлен до 25 августа 2019 года. Моряки остаются под стражей, при этом их родственники могут спокойно с ними общаться и присутствовать на всех заседаниях.

Украинские власти, тем временем, пытаются надавить на Россию. К конфликту уже привлечен даже Международный трибунал по морскому праву.

Выборы на Украине

Как будет действовать в данной ситуации новый президент Украины, которым, уже наверняка, станет Владимир Зеленский, пока непонятно. Между тем, действующий глава государства Петр Порошенко уже пообещал принять такой выбор народа в рамках второго тура голосования и не оспаривать его итоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU