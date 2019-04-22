ЦИК обработал 95% бюллетеней со второго тура выборов президента Украины
Предварительные итоги голосования на выборах президента Украины 2019 года свидетельствуют о том, что во втором туре победил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.
Именно он получил больше всего голосов избирателей по итогам обработки 95,06% электронных протоколов. Так, в поддержку Зеленского высказались 12,8 млн человек (73,17%), а в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко - лишь 4,3 млн (24,50%).
Сайт kp.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия должна завершить подсчет голосов к 1 мая, а еще через три дня результаты будут официально обнародованы. С этого момента начнет отсчет 30 дней. Новый президент Украины должен вступить в должность до истечения этого срока.
Дату и время проведения инаугурации определит Верховная Рада. Самая процедура принятия присяга обычно проводится здесь же - в парламенте, однако место может быть изменено.
Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU
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