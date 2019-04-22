2019-04-22T23:28:32+03:00
Выборы президента Украины 2019

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины призвал победителя нынешних выборов главы Незалежной налаживать «человеческие» отношения с крымчанами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Первый президент Украины Леонид КравчукПервый президент Украины Леонид КравчукФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Новый президент Украины, которым был избран Владимир Зеленский, должен изменить государственную политику страны по отношению к Крыму – вы частности, снять блокаду с полуострова. Такой совет победителю прошедших выборов главы государства дал его предшественник, первый в истории президент Незалежной Леонид Кравчук.

Он заявил, что «Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым не украинский», но «нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими».

Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», - сказал он РИА Новости.

Леонид Кравчук отметил, что если Украина наладит «нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам».

По словам Кравчука, победа Зеленского на президентских выборах объясняется тем, что украинцы устали от пустых обещаний киевских властей, и давно хотели их поменять, а «среди кандидатов в президенты не было нового человека, более политически подготовленного».

«Зеленский имеет хорошие человеческие качества, он юрист, гуманитарий, добрый по своей природе человек», - добавил он.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Это достойно восхищения!": В Минобороны РФ прокомментировали позицию Турции по С-400
Американец полтора месяца питался исключительно пивом
Путин и Ын проведут переговоры во Владивостоке 25 апреля
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок на Шри-Ланку
Губернатор Николаевской области Украины подал в отставку
В России впервые в мире выполнили успешную пересадку сразу трех органов ребенку
Медведев назначил заместителя главы Минздрава
В Минздраве выступили против запрета продажи ночью спиртосодержащих лекарств
Россельхознадзор рассказал о новой схеме незаконного ввоза яблок из Белоруссии в Россию
Порошенко заявил, что планирует принять участие в следующих выборах президента Украины
В Кремле заявили, что Путин обсудил с Лукашенко вопросы развития российско-белорусского сотрудничества
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру
В Киеве приостановили процедуру переименования Канонической УПЦ
Депутат раскритиковал шутки Comedy Club и «Наша Russia»
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми
В Минэкономразвития прогнозируют укрепление рубля
Совфед одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны
США будут вводить санкции против Ирана, пока тот не сядет за стол переговоров
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня
Преподаватель из МИСиС найден мертвым
Совфед одобрил закон о праве кассиров требовать паспорт у кинозрителей
В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину
Президент Каталонии: «Если наши граждане примут решение о независимости — в Европе родится новое государство»
Президент Каталонии призвал смягчить визовые требования для россиян
ФАС признала Samsung виновной в нарушении закона о защите конкуренции
В Минэкономразвитии рассказали о росте зарплат жителей России в текущем году
Президент Каталонии: «У нас есть политические заключённые»