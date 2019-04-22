Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

СЕГОДНЯ 23:28 2019-04-22T23:28:32+03:00

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Новый президент Украины, которым был избран Владимир Зеленский, должен изменить государственную политику страны по отношению к Крыму – вы частности, снять блокаду с полуострова. Такой совет победителю прошедших выборов главы государства дал его предшественник, первый в истории президент Незалежной Леонид Кравчук.

Он заявил, что «Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым не украинский», но «нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими».

Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», - сказал он РИА Новости.

Леонид Кравчук отметил, что если Украина наладит «нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам».

По словам Кравчука, победа Зеленского на президентских выборах объясняется тем, что украинцы устали от пустых обещаний киевских властей, и давно хотели их поменять, а «среди кандидатов в президенты не было нового человека, более политически подготовленного».

«Зеленский имеет хорошие человеческие качества, он юрист, гуманитарий, добрый по своей природе человек», - добавил он.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

ИСТОЧНИК KP.RU