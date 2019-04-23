2019-04-23T02:23:50+03:00
Выборы президента Украины 2019

Саакашвили – об отказе во въезде на Украину: «Ничего, еще немножко потерплю»

Бывший губернатор Одесской области заявил, что он и не ожидал от погранслужбы другого ответа, «пока Порошенко президент»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный пока еще действующим президентом Украины Петром Порошенко украинского гражданства, готов «еще немножко» подождать с возвращением на «новую родину».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Саакашвили подал прошение об отмене запрета на въезд в Незалежную, однако в госпогранслужбе заявили, что у него нет никаких законных оснований для въезда на территорию страны.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», - написал бывший Одесский губернатор на своей странице в Facebook.

Напомним, по итогам прошедшего 21 апреля второго тура выборов президента Украины с огромным перевесом победил Владимир Зеленский, набравший более 73% голосов избирателей. Инаугурация новоизбранного главы государства должна состояться не позднее 3 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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