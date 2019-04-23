Израильский журналист убежден, что Порошенко потерпел поражение на выборах из-за «русской водки»

СЕГОДНЯ 06:26 2019-04-23T06:41:25+03:00

По версии обозревателя Haaretz, президент Украины, пока был у власти, запретил продажу «любимой украинцами» российской водки

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Неожиданную версию причин поражения действующего президента Украины на выборах главы государства выдвинул политический обозреватель газеты Haaretz Аншель Пфеффер. По его мнению, большинство украинцев не стали голосовать за Петра Порошенко, потому что тот запретил в Незалежной продажу «любимой украинцами» российской водки.

Разумеется, это не единственная причина: израильский журналист отмечает, что лидер Незалежной не смог решить такие важные проблемы своей страны, как коррупция, слабая экономика и вооруженный конфликт на юго-востоке Украины.

«Неспособность серьезно продвинуться в решении хотя бы одной из этих проблем усугубил тот факт, что Порошенко не смог заставить избирателей забыть: в торговле с Россией есть и его доля, в то время как украинцы больше не могут купить в местных магазинах любимую российскую водку. Все это положило конец его президентству», - пишет Пфеффер.

Кроме того, как отмечает обозреватель Haaretz, победивший на выборах Владимир Зеленский обладает как минимум одним преимуществом: на сегодняшний день он фигура «незапятнанная». Впрочем, по мнению Пфеффера, шоумен может очень быстро потерять этот «ценный актив». Автор статьи уточняет, что Зеленский – абсолютный новичок в политике, единственный опыт которого – роль главы государства в сериале «Слуга народа». Причем, как отмечает израильский журналист, «играя вымышленного президента в популярной комедии», актер выглядел очень убедительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам прошедшего 21 апреля второго тура выборов президента Украины с огромным перевесом победил Владимир Зеленский, набравший более 73% голосов избирателей. Инаугурация новоизбранного главы государства должна состояться не позднее 3 июня. Порошенко признал свое поражение, но уже заявил, что рассчитывает снова стать президентом страны на следующих выборах.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU