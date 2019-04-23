2019-04-23T09:19:44+03:00
Политика

Лимузин Ким Чен Ына доставили во Владивосток

Через несколько дней на острове Русский пройдут переговоры лидера КНДР и президента РФ Владимира Путина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем лимузинеЛидер КНДР Ким Чен Ын в своем лимузинеФото: REUTERS
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Лимузин лидера КНДР Ким Чен Ына был доставлен из Пхеньяна во Владивосток грузовым самолетом. Об этом сообщил информированный источник.

Предполагается, что автомобиль прибыл в Россию на борту грузового Ил-76. Японские журналисты смогли застать процесс выгрузки машины из самолета. Речь идет о черном лимузине с плотно тонированными стеклами.

Агентство "Интерфакс" уточняет, что этот же автомобиль видели на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Именно здесь через несколько дней состоится встреча Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина.

Сайт kp.ru писал о том, что бронепоезд северокорейского лидера прибудет во Владивосток в среду, 23 апреля. При этом сами переговоры глав государств состоятся в четверг. Данную информацию уже официально подтвердили обе стороны.

Лимузин Ким Чен Ына сопровождали 12 телохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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