2019-04-23T10:38:32+03:00
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом на пост главы Казахстана

Члены партии Nur Otan единогласно поддержали инициативу бывшего президента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевПрезидент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: REUTERS
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего руководителя республики Касым-Жомарта Токаева кандидатом на пост главы государства от партии Nur Otan. Соответствующее заявление было сделано во вторник, 23 апреля, на съезде политического объединения.

Председатель партии вынес вопрос о выдвижении Токаева на рассмотрение делегатов, и в результате было принято единогласное решение в его поддержку. Сам руководитель республики также согласился баллотироваться в президенты

"Я считаю честью и священным долгом продолжить путь первого президента Казахстана", - сказал Токаев.

При этом Назарбаев, досрочно ушедший в отставку после 30 лет нахождения у власти, признался, что три года вынашивал план сложения полномочий, и все это время думал о будущем и рассуждал о прошлом.

"Когда я говорил, что принял осознанное решение, то это действительно так. Такие решения не принимаются ни за один день, ни за один месяц", - цитирует ТАСС первого президента республики.

Сайт kp.ru писал о том, что казахский лидер ушел в отставку в середине марта 2019 года. Его место сразу же занял председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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