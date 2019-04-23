2019-04-23T12:18:13+03:00
Политика

Савченко посетила Верховную Раду впервые после выхода из СИЗО

23 апреля в украинском парламенте стартует сессионная неделя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Надежда Савченко. Фото: Vira Savchenko/ FacebookНадежда Савченко. Фото: Vira Savchenko/ Facebook
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Народный депутат Украины Надежда Савченко прибыла в Верховную Раду впервые после освобождения из-под стражи. Об этом сообщила сестра парламентария Вера Савченко.

"Надежда вернулась. А они так рассчитывали, что умрет", — напила женщина у себя на странице в Facebook и привела список всех тех, кто голосовал за арест депутата.

Напомним, что Надежду Савченко задержали еще в марте прошлого года по обвинению в организации террористических атак, однако неделю назад неожиданно отпустили. Такое решение было объяснено тем, что прошлый срок меры пресечения истек, а новый так и не избрали.

Сайт kp.ru писал о том, что о намерении депутата вернуться к работе в Раде стало известно уже на следующий день после ее освобождения. Савченко решила выйти в начале сессионной недели, а до этого отдыхала дома.

За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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