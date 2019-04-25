2019-04-25T02:09:20+03:00
Выборы президента Украины 2019

Украинские СМИ рассказали, как Порошенко пытается сорвать инаугурацию Зеленского

Или хотя бы отложить вступление новоизбранного президента страны в должность на максимально долгий срок
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пока еще действующий президент Украины Петр ПорошенкоПока еще действующий президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко очень не хочет расставаться со своим креслом, и его команда пытается если не сорвать инаугурацию новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, так хотя бы отложить это событие на максимально долгий срок.

По данным источников издания «Страна.ua» в судейских кругах, администрация нынешнего лидера Незалежной пытается добиться отставки главы Конституционного суда страны (КСУ) Станислава Шевчука, без которого инаугурация просто невозможна.

По украинским законам, именно глава КСУ вручает полномочия новому президенту, а если его к моменту церемонии его просто не будет, «возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок». По крайней мере, пока вместо Шевчука кого-нибудь не назначат, а этот процесс может затянуться надолго.

Собеседники «Страны.ua» утверждают, что проект решения об отставке главы КСУ уже готов, основанием для его увольнения называют «дисциплинарное нарушение, грубое и систематическое пренебрежение своими обязанностями». Причем устроить голосование по этому вопросу в Конституционном суде собираются уже в четверг, 25 апреля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье на Украине прошел второй тур президентских выборов. Победил Зеленский, он набрал в три раза больше голосов, чем Порошенко – 73,32%. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее, чем через 30 дней после официального оглашения окончательных итогов выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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