2019-04-24T00:17:32+03:00
Выборы президента Украины 2019

На Украине подсчитали все голоса во втором туре выборов президента: у Зеленского 73,32%

Действующего главу государства Порошенко поддержали 24,45% сограждан [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В штабе Зеленского празднуют победуВ штабе Зеленского празднуют победуФото: REUTERS
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Центризбирком Украины обработал 100% бюллетеней со всех избирательных участков. Окончательные итоги второго тура выборов таковы: примеривший на себя роль главы государства в сериале «Слуга народа» актер и шоумен Владимир Зеленский набрал 73,32% голосов сограждан и стал новым президентом Украины.

Действующего же лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали втрое меньше украинцев: у него 24,45%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй тур президентских выборов на Украине прошел в минувшее воскресенье, 21 апреля. Уже к утру понедельника стало совершенно понятно, кто победил: колоссальный перевес внезапно ворвавшегося в политику комика был очевиден.

К слову, за три дня до голосования Владимир Зеленский представил соотечественникам свою команду. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее, чем через 30 дней после официального оглашения окончательных итогов выборов.

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Владимир Зеленский – новый президент Украины по результатам выборов в 2019 году. Такие итоги демонстрировали даже самые первые данные экзит-поллов, а после подсчета более 88% бюллетеней стало понятно – следующим главой государства станет именно бывший КВНщик (подробности).

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Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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