Путин приветствовал усилия КНДР по нормализации отношений с США
Президент России Владимир Путин приветствовал усилия КНДР по нормализации отношений с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление было сделано на встрече главы государства с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее председатель КНДР прибыл во Владивосток на своем бронепоезде для переговоров с Владимиром Владимировичем. Встреча состоялась в четверг, 25 апреля, в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на Русском острове.
"Мы приветствуем все ваши усилия по нормализации отношений с Южной Кореей и отношений с США. В двустороннем плане нам нужно сделать очень многое для развития торгово-экономических отношений, гуманитарных контактов", - сказал Путин.
При этом он также выразил надежду на то, что обмен мнениями будет способствовать разрешению ситуации вокруг Корейского полуострова. Ким Чен Ын, в свою очередь. поблагодарил российского коллегу за приглашение и поздравил его с победой на последних президентских выборах.
Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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