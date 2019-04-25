Путин приветствовал усилия КНДР по нормализации отношений с США

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-25T09:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин приветствовал усилия КНДР по нормализации отношений с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление было сделано на встрече главы государства с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее председатель КНДР прибыл во Владивосток на своем бронепоезде для переговоров с Владимиром Владимировичем. Встреча состоялась в четверг, 25 апреля, в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на Русском острове.

"Мы приветствуем все ваши усилия по нормализации отношений с Южной Кореей и отношений с США. В двустороннем плане нам нужно сделать очень многое для развития торгово-экономических отношений, гуманитарных контактов", - сказал Путин.

При этом он также выразил надежду на то, что обмен мнениями будет способствовать разрешению ситуации вокруг Корейского полуострова. Ким Чен Ын, в свою очередь. поблагодарил российского коллегу за приглашение и поздравил его с победой на последних президентских выборах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705149" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU