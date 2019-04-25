Путин приехал на остров Русский на встречу с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 07:05 2019-04-25T07:42:23+03:00

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Президент России Владимир Путин прибыл из Читы на остров Русский во Владивостоке, где уже сегодня, 25 апреля, в кампусе Дальневосточного федерального университета состоится его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как писал сайт kp.ru, главы двух стран сначала пообщаются в формате тет-а-тет, а потом начнутся переговоры в расширенном составе с участием делегаций. «Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию этой встречи. Ожидается, что главной темой переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына станет вопрос дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

Напомним, лидер КНДР в своем легендарном бронепоезде приехал во Владивосток накануне вечером, ранее в город уже доставили его лимузин. Высокого гостя из Пхеньяна встречали торжественно: с красной ковровой дорожкой, оркестром и почетным карауло. На привокзальной площади также вывесили плакаты со словами приветствия в адрес Ким Чен Ына.

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Ким Чен Ын намерен пройти по стопам своего отца и посетить те же места, где ранее побывал Ким Чен Ир, встречать его готовятся сразу в нескольких культурных учреждениях и предприятиях города (подробности).

Владимир Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU