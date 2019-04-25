На Русском острове завершилась первая часть переговоров Путина и Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-25T09:47:57+03:00

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В кампусе Дальневосточного федерального университета на Русском острове завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые проходили в формате тет-а-тет. Обмен мнениями длился два часа.

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить об истории наших межгосударственных отношений. Поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - сказал Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705234" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ

Сразу после встречи тет-а-тет политики приступили к переговорам в расширенном формате. Подписания двусторонних документов или совместного заявления по их итогам не планируется, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Ким Чен Ын прибыл во Владивосток по приглашению Владимира Путина. Политики встретились в одном из корпусов университета и обсудили не только двусторонние отношения, но и корейский кризис, в частности, попытки налаживания связей между Пхеньяном и Вашингтоном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705029" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын прибыл во Владивосток перед саммитом.

ИСТОЧНИК KP.RU