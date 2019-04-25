На Русском острове завершилась первая часть переговоров Путина и Ким Чен Ына
В кампусе Дальневосточного федерального университета на Русском острове завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые проходили в формате тет-а-тет. Обмен мнениями длился два часа.
"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить об истории наших межгосударственных отношений. Поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - сказал Путин.
Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ
Сразу после встречи тет-а-тет политики приступили к переговорам в расширенном формате. Подписания двусторонних документов или совместного заявления по их итогам не планируется, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Ким Чен Ын прибыл во Владивосток по приглашению Владимира Путина. Политики встретились в одном из корпусов университета и обсудили не только двусторонние отношения, но и корейский кризис, в частности, попытки налаживания связей между Пхеньяном и Вашингтоном.
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток перед саммитом.
ИСТОЧНИК KP.RU