Байден официально выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-25T14:33:55+03:00

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Бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерении участвовать в выборах американского лидера в 2020 году в качестве одного из кандидатов.

"Главные ценности нации... наше положение в мире... сама наша демократия... все, что сделало Америку Америкой, поставлено на карту. Вот почему сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов", - написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что для участия в избирательской гонке Байдену необходимо за короткий срок собрать несколько миллионов долларов. Предполагалось, что именно из-за недостатка финансирования объявление о выдвижении его кандидатуры постоянно откладывалось.

Неприятным моментом стало еще и то, что накануне 76-летнего экс-вице-президента обвинили в сексуальных домогательствах, и сделала это не одна женщина, а сразу семь.

ИСТОЧНИК KP.RU