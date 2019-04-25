Число погибших в терактах на Шри-Ланке может составлять 253 человека

СЕГОДНЯ 20:22 2019-04-25T20:22:51+03:00

Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке составляет около 250 человек, а не 359, как сообщалось ранее Фото: REUTERS

Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в островном государстве погибли 359 человек

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Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке составляет около 250 человек, а не 359, как сообщалось ранее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в одном из медицинских учреждений страны.

"Их [погибших] может быть 250 или 260. Я не могу сказать точно. Фрагментов тел так много, что трудно назвать точное число", - сказал собеседник агентства. По его словам, число жертв серии взрывов может составлять 253 человека.

Серия из восьми взрывов на Шри-Ланке прогремела в воскресенье, 21 апреля. Нападению подверглись отели и христианские храмы в столице страны Коломбо и некоторых других городах страны. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке утром в среду. Как сообщал сайт kp.ru, в результате случившегося никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU