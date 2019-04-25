2019-04-25T20:22:51+03:00
В мире

Число погибших в терактах на Шри-Ланке может составлять 253 человека

Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в островном государстве погибли 359 человек
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке составляет около 250 человек, а не 359, как сообщалось ранееЧисло погибших в результате терактов на Шри-Ланке составляет около 250 человек, а не 359, как сообщалось ранееФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке составляет около 250 человек, а не 359, как сообщалось ранее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в одном из медицинских учреждений страны.

"Их [погибших] может быть 250 или 260. Я не могу сказать точно. Фрагментов тел так много, что трудно назвать точное число", - сказал собеседник агентства. По его словам, число жертв серии взрывов может составлять 253 человека.

Серия из восьми взрывов на Шри-Ланке прогремела в воскресенье, 21 апреля. Нападению подверглись отели и христианские храмы в столице страны Коломбо и некоторых других городах страны. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке утром в среду. Как сообщал сайт kp.ru, в результате случившегося никто не пострадал.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США ввели санкции в отношении премьер-министра Чечни Муслима Хучиева
Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только после переезда в Россию
Пилоты греческого пассажирского самолета прилетели в Кишинев ради шутки
Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына
В Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языке
В Совфеде оценили негативную реакцию Запада на упрощение гражданства для Донбасса
Суд в США отказался переносить дату оглашения приговора по делу Бутиной
Греческий пассажирский самолет незаконно пересек воздушное пространство Молдавии
Трамп прокомментировал желание Байдена баллотироваться в президента
Госдеп: Вашингтон не добивается ухода правящей партии Венесуэлы с политической сцены
Зеленский: ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов
СК РФ возбудил два уголовных дела после Стрельбы в Москве возле метро Новые Черемушки
Захарова: будущие отношения России и Украины зависят от практических шагов Киева
Правительство не планирует запрещать россиянам ввоз хамона и пармезана из-за границы
Включаемый в страховой стаж период ухода за ребенком может быть увеличен
Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях
Губернатор Петербурга поздравил со 100-летием блокадницу, ставшую прототипом памятника «Регулировщица»
В МИД прокомментировали упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Посол ФРГ в США призвала американский Конгресс не ужесточать санкции против России