Число погибших в терактах на Шри-Ланке может составлять 253 человека
Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке составляет около 250 человек, а не 359, как сообщалось ранее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в одном из медицинских учреждений страны.
"Их [погибших] может быть 250 или 260. Я не могу сказать точно. Фрагментов тел так много, что трудно назвать точное число", - сказал собеседник агентства. По его словам, число жертв серии взрывов может составлять 253 человека.
Серия из восьми взрывов на Шри-Ланке прогремела в воскресенье, 21 апреля. Нападению подверглись отели и христианские храмы в столице страны Коломбо и некоторых других городах страны. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке утром в среду. Как сообщал сайт kp.ru, в результате случившегося никто не пострадал.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU