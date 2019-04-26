2019-04-26T07:26:14+03:00
В мире

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование против Facebook

Компанию подозревают в незаконном сборе данных около 1,5 млн пользователей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Facebook Марк ЦукербергГлава Facebook Марк ЦукербергФото: REUTERS
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Прокуратура штата Нью-Йорк начала собственное расследование в отношении американской компании Facebook.

Существует версия, согласно которой, социальная сеть незаконно собирала и хранила данные электронной почты около 1,5 млн своих пользователей. Представители Facebook уже признали, что действительно могли непреднамеренно получить личные сведения отдельного круга лиц без их ведома.

По мнению генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, уже одно такое заявление является демонстрацией того, что компания не принимает всерьез свою роль в защите персональных данных.

"Настало время призвать Facebook к ответу за то, как она обращается с личной информацией потребителей", - цитирует Reuters Джеймс.

Сайт kp.ru писал о том, что Федеральная комиссия по торговле США также хочет наказать Facebook за многочисленные нарушения конфиденциальности при обработке данных пользователей. Сумма штрафа может достичь 5 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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