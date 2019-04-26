Прокуратура Нью-Йорка начала расследование против Facebook
Прокуратура штата Нью-Йорк начала собственное расследование в отношении американской компании Facebook.
Существует версия, согласно которой, социальная сеть незаконно собирала и хранила данные электронной почты около 1,5 млн своих пользователей. Представители Facebook уже признали, что действительно могли непреднамеренно получить личные сведения отдельного круга лиц без их ведома.
По мнению генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, уже одно такое заявление является демонстрацией того, что компания не принимает всерьез свою роль в защите персональных данных.
"Настало время призвать Facebook к ответу за то, как она обращается с личной информацией потребителей", - цитирует Reuters Джеймс.
Сайт kp.ru писал о том, что Федеральная комиссия по торговле США также хочет наказать Facebook за многочисленные нарушения конфиденциальности при обработке данных пользователей. Сумма штрафа может достичь 5 млрд долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU