Путин назвал односторонние санкции формой проявления протекционизма

СЕГОДНЯ 08:01 2019-04-26T08:01:15+03:00

Президент России считает, что сейчас важно выработать эффективный ответ на такие ограничения

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Односторонние санкции являются одной из форм проявления протекционизма, и сейчас международное сообщество должно выработать достойный ответ на данные нелегитимные действия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии открытия второго форума "Один пояс - один путь" в Китае.

"Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что лишь сообща мировое сообщество может противостоять замедлению глобального экономического развития, увеличению разрыва уровня благосостояния между различными странами и технологическому отставанию. А бороться с данными проблемами необходимо, ведь именно они, по мнению Путина, "порождают питательную среду" для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, а также приводит к обострению различных региональных конфликтов и возникновению новых, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг, 25 апреля, Владимир Владимирович прибыл в Пекин на международный форум. Здесь у президента уже запланировано множество встреч с лидерами ряда государств, таких как Египет, Азербайджан и Сербия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705403" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в Пекин на форум "Один пояс - один путь".

ИСТОЧНИК KP.RU