СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-26T14:37:23+03:00

МИД Турции: Анкара не намерена отказываться ни от ЗРК Patriot, ни от С-400 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Министерстве иностранных дел Турции Турецкой республики сообщили о продолжении переговоров по поставкам как американских, так и российских комплексов [видео]

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Переговоры по поставкам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в Турцию продолжаются, но Анкара не намерена отказываться от российских зенитно-ракетных систем С-400. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

«У нас нет намерений заявить о том, что мы не будем покупать ЗРК Patriot. Это также касается и темы с С-400. Несмотря на то, что Вашингтон довольно поздно сделал предложение по ЗРК Patriot, переговоры по их поставкам продолжаются», - сказал представитель МИД.

Аксоя заявил и том, что подготовка турецких пилотов по эксплуатации американских истребителей пятого поколения F-35 также «успешно продолжается».

Напомним, что Соединенные Штаты долгое время пытаются отговорить Турцию от покупки российских С-400, угрожая отменой поставки F-35. Более того Вашингтон заявлял, что Анкара может потерять членство в НАТО и вооружение с турецкой базы Инджирлик. Тем не менее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турецкая республика не откажется от поставок и они могут быть завершены раньше июля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU