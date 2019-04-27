2019-04-27T15:30:07+03:00
Политика

Коломойский вернется на Украину после объявления результатов выборов

Первым делом олигарх планирует отдохнуть в деревне под Днепропетровском
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Игорь КоломойскийИгорь КоломойскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский пообещал вернуться на Украину после того, как Центральная избирательная комиссия официально объявит результаты выборов президента, на которых, уже наверняка, победил шоумен Владимир Зеленский.

"Собираюсь, но чемодан не собираю. Я без чемодана путешествую, у меня там все есть", - сказал Коломойский.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

При этом он подчеркнул, что первым делом отправится отдыхать к себе в деревню под Днепропетровском и никаких встреч не планирует, ведь все, кого он хотел бы видеть, сами прилетают в Израиль. Именно там олигарх проживает последние годы.

К слову, Зеленский тоже бывал в гостях у Коломойского. Бывший КВНщик приезжал на день рождения бизнесмена, передает телеканал НТВ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Коломойский уже говорил о намерении вернуться на Украину, где он попал в опалу действующих властей. Так, например, правительство отобрало у него крупнейший в стране "Приватбанк", теперь этот случай расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев поручил сделать графики работы детсадов и школ более гибкими
Медведев призвал наказать виновных в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Коломойский готов консультировать Зеленского на посту президента Украины
Венесуэла выходит из Организации американских государств
В Уганде женщина родила 38 детей к своим 39 годам
Лодка путешественника Федора Конюхова попала на видео с борта самолета
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Песков рассказал, почему Путину не обязательно высыпаться
Американский эксперт рассказал о скором провале США на мировой арене
В центре Москвы загорелось одно из зданий Следственного комитета
Нагиев считает, что Первый канал организовал шоу «Голос. Дети» в рамках регламента
Путин: серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства не будет
Путин: если переговоры с Зеленским начнутся, то речь пойдет о завершении конфликта в Донбассе
«Атлетико Мадрид» выставляет Диего Косту на трансфер летом
В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»
Украинцам могут упростить получение российского гражданства