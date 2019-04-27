Коломойский вернется на Украину после объявления результатов выборов

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-27T15:30:07+03:00

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Бывший губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский пообещал вернуться на Украину после того, как Центральная избирательная комиссия официально объявит результаты выборов президента, на которых, уже наверняка, победил шоумен Владимир Зеленский.

"Собираюсь, но чемодан не собираю. Я без чемодана путешествую, у меня там все есть", - сказал Коломойский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

При этом он подчеркнул, что первым делом отправится отдыхать к себе в деревню под Днепропетровском и никаких встреч не планирует, ведь все, кого он хотел бы видеть, сами прилетают в Израиль. Именно там олигарх проживает последние годы.

К слову, Зеленский тоже бывал в гостях у Коломойского. Бывший КВНщик приезжал на день рождения бизнесмена, передает телеканал НТВ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Коломойский уже говорил о намерении вернуться на Украину, где он попал в опалу действующих властей. Так, например, правительство отобрало у него крупнейший в стране "Приватбанк", теперь этот случай расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU