Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

СЕГОДНЯ 03:41 2019-04-23T03:55:41+03:00

По словам украинского олигарха, он сможет приехать в Незалежную только после официального объявления результатов президентских выборов

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Украинский олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, у которого нынешние киевские власти отобрали созданный им ПриватБанк, заявил, что он обязательно вернется в родную страну, но не раньше, чем Центризбирком официально объявит окончательные итоги выборов президента Украины. Сейчас опальный бизнесмен живет в Израиле.

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», - сказал Коломойский в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что вернется на Украину, если победителем президентских выборов станет кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. По итогам второго тура шоумен набрал более 73% голосов украинцев, действующий лидер Незалежной Петр Порошенко признал свое поражение.

Напомним, ЦИК должен объявить окончательные итоги выборов главы государства не позднее 4 мая, а через 30 дней состоится инаугурация новоизбранного президента Зеленского.

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Олигарха Игоря Коломойского прекрасно знают не только на Украине, но и наслышаны в России. В горячие месяцы весны — лета 2014 года он стал Днепропетровским губернатором и финансировал батальоны украинских неонацистов, устраивавших карательные рейды по Донбассу. То есть, в симпатиях к ДНР, ЛНР или России его точно не заподозришь (подробности).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU