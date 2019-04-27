Коломойский готов консультировать Зеленского на посту президента Украины
Опальный украинский олигарх Игорь Коломойский готов консультировать Владимира Зеленского после того, как тот займет должность президента незалежной. Об этом сам бизнесмен рассказал, отвечая на вопрос о том, в чем может заключаться его сотрудничество с командой кандидата на пост главы государства.
"Максимум консультировать в чем-то его", - заявил Коломойский.
По словам олигарха, Зеленский взял на себя довольно большой груз, и теперь это его ответственность, однако остается надежда на то, что он справится.
"Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление", - сказал предприниматель в интервью телеканалу НТВ.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Коломойский пообещал вернуться на Украину сразу после того, как Центральная избирательная комиссия официально объявит о победе Зеленского на выборах президента. Это должно случиться не позднее 4 мая.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»