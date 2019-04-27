Коломойский готов консультировать Зеленского на посту президента Украины

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-27T15:44:13+03:00

Олигарх заявил, что уже помогает политику советами, но это "не массовое явление"

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Опальный украинский олигарх Игорь Коломойский готов консультировать Владимира Зеленского после того, как тот займет должность президента незалежной. Об этом сам бизнесмен рассказал, отвечая на вопрос о том, в чем может заключаться его сотрудничество с командой кандидата на пост главы государства.

"Максимум консультировать в чем-то его", - заявил Коломойский.

По словам олигарха, Зеленский взял на себя довольно большой груз, и теперь это его ответственность, однако остается надежда на то, что он справится.

"Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление", - сказал предприниматель в интервью телеканалу НТВ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Коломойский пообещал вернуться на Украину сразу после того, как Центральная избирательная комиссия официально объявит о победе Зеленского на выборах президента. Это должно случиться не позднее 4 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU