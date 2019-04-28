На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых в организации терактов
Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух главных подозреваемых по делу о серии терактов. Об этом сообщает местный информационный портал Ada Derana со ссылкой на представителей полиции.
В материале агентства отмечается, что речь идет о братьях Мохамеде Саадике Абдул Хаке и Мохамеде Саахиде Абдул Хаке.
Серия из восьми взрывов прогремела на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи. Объектами нападения стали отели и церкви в столице страны Коломбо, а также в городах Негомбо, Баттикалоа и Дехивала. По уточненным данным, жертвами случившегося стали от 250 до 260 человек.
Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная на территории России группировка "Исламское государство". Позже стало известно, что в терактах приняли участие девять террористов-смертников; в настоящий момент установлены личности восьми из них.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU