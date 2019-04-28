На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых в организации терактов

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-28T12:14:47+03:00

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух главных подозреваемых по делу о серии терактов Фото: REUTERS

По уточненным данным, жертвами серии из восьми взрывов стали от 250 до 260 человек

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Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух главных подозреваемых по делу о серии терактов. Об этом сообщает местный информационный портал Ada Derana со ссылкой на представителей полиции.

В материале агентства отмечается, что речь идет о братьях Мохамеде Саадике Абдул Хаке и Мохамеде Саахиде Абдул Хаке.

Серия из восьми взрывов прогремела на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи. Объектами нападения стали отели и церкви в столице страны Коломбо, а также в городах Негомбо, Баттикалоа и Дехивала. По уточненным данным, жертвами случившегося стали от 250 до 260 человек.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная на территории России группировка "Исламское государство". Позже стало известно, что в терактах приняли участие девять террористов-смертников; в настоящий момент установлены личности восьми из них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU