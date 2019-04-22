На автобусной станции в окрестностях столицы Шри-Ланки обнаружили 87 детонаторов
Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо. Об этом сообщил местный портал «Ададерана» со ссылкой на правоохранительные органы страны.
Днем ранее, 21 апреля, недалеко от международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке было найдено взрывное устройство. Сотрудники ВВС страны прибыли на место и обезвредили самодельную бомбу контролируемым взрывом.
Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибло 290 человек, были ранены по меньшей мере 500. В связи с терактами уже заключены под стражу 24 человека. Сообщили, что во взрывах в церквях и отелях были задействованы по меньшей мере семь террористов-смертников. Со вторника президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена введет общенациональную чрезвычайную ситуацию.
Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.
ИСТОЧНИК KP.RU