На автобусной станции в окрестностях столицы Шри-Ланки обнаружили 87 детонаторов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-22T13:27:59+03:00

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Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо. Об этом сообщил местный портал «Ададерана» со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Днем ранее, 21 апреля, недалеко от международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке было найдено взрывное устройство. Сотрудники ВВС страны прибыли на место и обезвредили самодельную бомбу контролируемым взрывом.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибло 290 человек, были ранены по меньшей мере 500. В связи с терактами уже заключены под стражу 24 человека. Сообщили, что во взрывах в церквях и отелях были задействованы по меньшей мере семь террористов-смертников. Со вторника президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена введет общенациональную чрезвычайную ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704445" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU