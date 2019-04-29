Помпео рассказал о возможности третьей встречи Трампа и Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-29T17:12:09+03:00

По словам госсекретаря США, для новых переговоров американского и северокорейского лидеров необходима гарантия, что стороны смогут «добиться существенного прогресса» [видео]

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Не известно будет ли организована третья встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына летом этого года, поскольку необходимы гарантии «существенного прогресса» в переговорах. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции в понедельник, 29 апреля.

«Не знаю. Мы хотим гарантировать, что создаем условия, при которых оба лидера, если они встретятся, смогут добиться существенного прогресса», - сказал госсекретарь, комментируя вопрос о третьей встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Глава американской дипломатии также сообщил, что продолжит возглавлять делегацию Соединенных Штатов на переговорах с Северной Кореей, несмотря на недовольство КНДР, поскольку «президент Трамп решает, кому представлять Америку».

Напомним, второй в истории саммит США-КНДР состоялся 27 февраля этого. Сайт kp.ru сообщал, что лидеры стран поддержали возможное обоюдное открытие представительств в Вашингтоне и Пхеньяне. Однако позже Трамп рассказал о досрочно завершившемся саммите в Ханое и заявил, что Соединённые Штаты пока не будет подписывать соглашение с Северной Кореей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU