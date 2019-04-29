Помпео рассказал о возможности третьей встречи Трампа и Ким Чен Ына
Не известно будет ли организована третья встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына летом этого года, поскольку необходимы гарантии «существенного прогресса» в переговорах. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции в понедельник, 29 апреля.
«Не знаю. Мы хотим гарантировать, что создаем условия, при которых оба лидера, если они встретятся, смогут добиться существенного прогресса», - сказал госсекретарь, комментируя вопрос о третьей встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Глава американской дипломатии также сообщил, что продолжит возглавлять делегацию Соединенных Штатов на переговорах с Северной Кореей, несмотря на недовольство КНДР, поскольку «президент Трамп решает, кому представлять Америку».
Напомним, второй в истории саммит США-КНДР состоялся 27 февраля этого. Сайт kp.ru сообщал, что лидеры стран поддержали возможное обоюдное открытие представительств в Вашингтоне и Пхеньяне. Однако позже Трамп рассказал о досрочно завершившемся саммите в Ханое и заявил, что Соединённые Штаты пока не будет подписывать соглашение с Северной Кореей.
Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.
ИСТОЧНИК KP.RU