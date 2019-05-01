2019-05-01T06:12:02+03:00
Политика

Власти Венесуэлы заявили о полном провале попытки госпереворота

По словам главы Конституционной Ассамблеи, все участники бунта «попрятались по посольствам»
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Глава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо КабельоГлава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо КабельоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Очередная попытка венесуэльской оппозиции устроить государственный переворот и свергнуть законного президента страны Николаса Мадуро провалилась, заявил глава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

«К этому часу участники госпереворота были полностью повержены. Они попрятались по посольствам, никто не показывается», - написал он на своей странице в Twitter.

Хуан Гуаидо позирует с освобожденным из тюрьмы Леопольдо Лопесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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