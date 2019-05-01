Власти Венесуэлы заявили о полном провале попытки госпереворота
По словам главы Конституционной Ассамблеи, все участники бунта «попрятались по посольствам»
Глава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо КабельоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Очередная попытка венесуэльской оппозиции устроить государственный переворот и свергнуть законного президента страны Николаса Мадуро провалилась, заявил глава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.
«К этому часу участники госпереворота были полностью повержены. Они попрятались по посольствам, никто не показывается», - написал он на своей странице в Twitter.
Хуан Гуаидо позирует с освобожденным из тюрьмы Леопольдо Лопесом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Попытка госпереворота в Венесуэле»