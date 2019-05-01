2019-05-01T06:54:49+03:00
Политика

Трамп поздравил нового императора Японии с интронизацией

Президент США отметил, что американцы разделяют надежду японцев на «еще более светлое будущее»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый император Японии Нарухито и императрица МасакоНовый император Японии Нарухито и императрица МасакоФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп от имени всех граждан США поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол и выразил надежду, что страна Восходящего Солнца «обновит узы дружбы» с Соединенными Штатами.

«Первая леди и я передаем наши самые глубокие поздравления от имени всех американцев их величествам императору Нарухито и императрице Масако в связи с его интронизацией в качестве нового императора Японии. Поскольку японцы вступают в новую эру Рэйва, мы обновим крепкие узы дружбы между нашими двумя странами», - говорится в его заявлении, обнародованном президентской пресс-службой.

Американский лидер напомнил, что «Рэйва» означает «Прекрасная гармония», и продолжил: «Мы искренне желаем, чтобы наш союз продолжал процветать и укрепляться в этом духе».

«Сегодня наши самые добрые мысли связаны с японцами, и мы разделяем надежду на еще более светлое будущее», - цитирует заявление Трампа ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 30 апреля 85-летний японский монарх Акихито передал трон своему старшему сыну, и с первой минутой 1 мая 59-летний наследный принц Нарухито стал новым императором. А страна вступила в новую эпоху.

Время правления Акизито называлось эрой Хэйсей – «Установление мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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