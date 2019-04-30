Слуцкий: ситуация в Венесуэле вызывает обеспокоенность

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-30T17:06:16+03:00

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Ситуация в Венесуэле вызывает обеспокоенность, Москва никогда не поддержит насильственную смену власти, а президента страны может выбрать только народ. Таким образом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал сообщение о попытках государственного переворота в Боливарианской республики.

«Россия никогда не поддержит насильственную смену власти в Боливарианской Республике. Президента Венесуэлы может выбрать только ее народ. Никто - ни Вашингтон, ни примкнувшие к нему европейские столицы - не могут без проведения выборов признавать того или иного венесуэльского лидера. В этом случае важно предостеречь от вторжения извне для помощи самопровозглашенному президенту страны Хуану Гуайдо», - сказал он.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 30 апреля, власти Венесуэлы сообщили о предотвращении государственного переворота, который был подготовлен «группой военнослужащих-предателей». Позже министр обороны республики Владимир Падрино сообщил, что Боливарианская армия верна правительству Николаса Мадуро и отвергает движение «псевдо-политических лидеров».

Незадолго до этого, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал «самый многочисленный марш в истории страны». По его словам, первомайская акция протеста приведет к переходу власти к сторонникам Гуаидо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU