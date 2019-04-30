Слуцкий: ситуация в Венесуэле вызывает обеспокоенность
Ситуация в Венесуэле вызывает обеспокоенность, Москва никогда не поддержит насильственную смену власти, а президента страны может выбрать только народ. Таким образом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал сообщение о попытках государственного переворота в Боливарианской республики.
«Россия никогда не поддержит насильственную смену власти в Боливарианской Республике. Президента Венесуэлы может выбрать только ее народ. Никто - ни Вашингтон, ни примкнувшие к нему европейские столицы - не могут без проведения выборов признавать того или иного венесуэльского лидера. В этом случае важно предостеречь от вторжения извне для помощи самопровозглашенному президенту страны Хуану Гуайдо», - сказал он.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 30 апреля, власти Венесуэлы сообщили о предотвращении государственного переворота, который был подготовлен «группой военнослужащих-предателей». Позже министр обороны республики Владимир Падрино сообщил, что Боливарианская армия верна правительству Николаса Мадуро и отвергает движение «псевдо-политических лидеров».
Незадолго до этого, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал «самый многочисленный марш в истории страны». По его словам, первомайская акция протеста приведет к переходу власти к сторонникам Гуаидо.
Митинг в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU