2019-04-30T17:06:16+03:00
Политика

Слуцкий: ситуация в Венесуэле вызывает обеспокоенность

Председатель комитета Госдумы по международным делам прокомментировал информацию о попытках госпереворота в Боливарианской республики [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: REUTERS
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Ситуация в Венесуэле вызывает обеспокоенность, Москва никогда не поддержит насильственную смену власти, а президента страны может выбрать только народ. Таким образом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал сообщение о попытках государственного переворота в Боливарианской республики.

«Россия никогда не поддержит насильственную смену власти в Боливарианской Республике. Президента Венесуэлы может выбрать только ее народ. Никто - ни Вашингтон, ни примкнувшие к нему европейские столицы - не могут без проведения выборов признавать того или иного венесуэльского лидера. В этом случае важно предостеречь от вторжения извне для помощи самопровозглашенному президенту страны Хуану Гуайдо», - сказал он.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 30 апреля, власти Венесуэлы сообщили о предотвращении государственного переворота, который был подготовлен «группой военнослужащих-предателей». Позже министр обороны республики Владимир Падрино сообщил, что Боливарианская армия верна правительству Николаса Мадуро и отвергает движение «псевдо-политических лидеров».

Незадолго до этого, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал «самый многочисленный марш в истории страны». По его словам, первомайская акция протеста приведет к переходу власти к сторонникам Гуаидо.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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