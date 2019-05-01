В штабе Зеленского подтвердили, что его жена купила квартиру в Крыму

СЕГОДНЯ 19:37 2019-05-01T19:37:56+03:00

Однако стоимость недвижимости равнялась рыночной, а не была занижена в два раза, как сообщали СМИ

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Представители избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили информацию о том, что его жена Елена приобрела квартиру в одном из крымских пентхаусов.

Покупка, действительно, была осуществлена в апреле 2013 года. При этом супруги уплатили все налоги и сборы, а также задекларировали недвижимость. А вот информацию о стоимости квартиры в штабе Зеленского опровергли.

Сайт kp.ru писал о том, что женщина приобрела жилье за 163 тысячи долларов (около 1,2 тысячи за квадратный метр). Такие данные предоставило агентство Reuters. При этом в СМИ подчеркнули, что средняя стоимость жилплощади в пентхаусе на тот момент начиналась от 2,8 тысячи за кв.м.. Следовательно, квартира досталась Елене Зеленской по заниженной вдвое цене.

В штабе же заявили, что стоимость соответствовала рыночной. Более того, супруги даже не успели пожить в квартире, ведь уже в начале 2014 года полуостров вошел в состав России.

"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину", — приводится заявление пресс-службы на сайте "Украинской правды".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701537" frameborder="0"></iframe> Первая леди Владимира Зеленского.Ревнивая, поёт, пишет для мужа речи. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, станет первой леди Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU