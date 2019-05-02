Зеленский решил, кто возглавит его администрацию

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-02T10:19:05+03:00

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Победивший на украинских выборах президента, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский принял решение относительно того, кто станет руководителем его администрации. Такую информацию огласил доверенное лицо новоизбранного главы государства Вадим Галайчук.

Имя кандидата не раскрывается, однако известно, что это будет "публичное лицо", передает телеканал ZIK. Также среди членов команды Зеленского числятся экс-министр финансов Украины Александр Данилюк и спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

Первый и второй тур выборов президента Украины

Сайт kp.ru писал о том, что первый тур украинских выборов президента прошел 31 марта. В бюллетенях были указаны имена рекордного количество кандидатов на пост главы государства, однако во второй тур вышли лишь двое. Владимир Зеленский почти вдвое обошел действующего президента Петра Порошенко по количеству голосов. Тогда политик еще надеялся обойти шоумена во втором туре, но зря.

В итоговом голосовании бывший квнщик вновь победил с огромным отрывом. Официальные результаты еще не объявлены, однако сам Порошенко уже признал поражение.

Программа Зеленского

С самого начала избирательной компании Зеленского называют "темной лошадкой", ведь он баллотировался в президенты без какой-либо четкой программы. Конечно, были обещания относительно разрешения коррупционного скандала в стране, завершении конфликта в Донбассе и других внутренних вопросов, но что за этим стоит - непонятно.

Предполагается, что юмористический сериал "Слуга народа" и является программой шоумена, которая отвечает на "запросы времени, жизни и потребностей людей".

Новый состав правительства Украины

Уже сейчас известно, что команда Владимира Зеленского планирует провести кадровые перестановки в кабинете министров. Конкретные кандидаты на отставку не назывались, однако в Верховной Раде считают, что под угрозой увольнения оказались не менее пяти человек. В их числе министр по делам ветеранов Ирина Фриз, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, глава Минэкономразвития Степан Кубива и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU