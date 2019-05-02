2019-05-02T22:02:57+03:00
Общество

Из-за встречного ветра лодка Федора Конюхова остановилась в 550 километрах от мыса Горн

После смены ветра путешественник планирует начать движение в сторону пролива Дрейка
Александр ДЖУМАЕВ
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Известный российский путешественник Федор КонюховИзвестный российский путешественник Федор КонюховФото: Евгения ГУСЕВА
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Путешественник Федор Конюхов, совершающих кругосветное плавание на весельной лодке "Акрос", остановился в 550 километрах от мыса Горн из-за неблагоприятного встречного ветра. Об этом он сообщил на своем сайте.

"Сегодня, к сожалению, не получится продвинуться по курсу. Расстояние от лодки "Акрос" до мыса Горн замерло на отметке в 300 миль (555,6 км) и не сокращается. Заштилело, ветер 10 узлов, очень холодный, дует ровно из Антарктиды, но выглянуло солнышко, это очень своевременно, я последнюю неделю солнца не видел", - написал Конюхов.

По словам путешественника, из-за облачной погоды он не может зарядить электронные приборы. По этой причине он был вынужден выключить все устройства, кроме электронной карты и системы идентификации судов AIS.

В настоящий момент Конюхов ждет смены ветра на западно-северо-западный, чтобы начать движение в сторону пролива Дрейка. "Надеюсь, с Божьей помощью и по молитвам Святителя Николая Чудотворца, я смогу пройти вдоль берега и меня не выбросит на скалы Огненной земли", - добавил он.

Одиночное кругосветное плавание на весельной лодке "Акрос" Федор Конюхов начал в декабре прошлого года из порта Данидин в Новой Зеландии. В общей сложности российскому путешественнику предстоит пройти на веслах 27 тыс. километров.

Лодка "Акрос", спроектированная для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном, оснащена водонепроницаемыми отсеками для продуктов и тремя независимыми системами выработки энергии: солнечными модулями, ветрогенераторами и энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также на борту лодки есть два спутниковых телефона, спутниковый трекер и несколько дублирующих систем связи и навигации.

Это уже шестое кругосветное плавание для Федора Конюхова. За свою карьеру россиянин также 17 раз пересек Атлантический океан, побывал на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.

Федор Конюхов рассказал о поездке в Новую Зеландию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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