2019-05-05T07:53:36+03:00
В мире

Жертвой ночных обстрелов из сектора Газа стал 60-летний израильтянин

Палестинская ракета повредила жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ракетный обстрел израильских городов из сектора Газа продолжился в ночь на воскресеньеРакетный обстрел израильских городов из сектора Газа продолжился в ночь на воскресеньеФото: REUTERS
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Из Израиля поступила информация о первой жертве продолжающихся с утра субботы ракетных обстрелов с территории сектора Газа.

В ночь на воскресенье, 5 мая, одна из палестинских ракет упала и взорвалась в расположенном примерно в 55 километрах к югу от Тель-Авива городе Ашкелон. Взрыв повредил жилой дом, тяжелые ранения получил 60-летний местный житель. Израильтянин позже скончался от травм в больнице. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела населенных пунктов на юге Израиля была ранена 50-летняя женщина из города Бейт-Шемеш. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Напомним, в пятницу палестинские радикалы обстреляли позиции израильской армии, в ответ военные еврейского государства нанесли воздушный удар по военному посту ХАМАС. А в субботу израильская система ПРО «Железный купол» перехватила десятки выпущенных из сектора Газа ракет. Всего же, по данным Тель-Авива, палестинцы в этот день запустили в сторону Израиля более 250 ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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