Помпео: России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-05T18:33:49+03:00

Помпео считает, что России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле Фото: REUTERS

При этом госсекретарь США отметил, что Вашингтон хочет, чтобы из страны «убрались» также остальные государства

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что позиция Вашингтона относительно необходимости России свернуть свое присутствие в Венесуэле является неизменной.

"Россиянам придется уйти [из Венесуэлы], такова наша точка зрения <...> Соединенные Штаты хотят, чтобы и остальные государства убрались из этой страны", - сказал он в интервью Fox News.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. При этом он подчеркнул, что Вашингтон всего лишь хочет предоставить Каракасу гуманитарную помощь, ведь многие жители Боливарианской Республики испытывают серьезные проблемы с доступом к питьевой воде и продовольствию.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен был стать захват власти сторонниками Гуаидо. Со своей стороны официальные власти республики заявили, что смогли предупредить попытку государственного переворота в стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU