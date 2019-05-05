Помпео: России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что позиция Вашингтона относительно необходимости России свернуть свое присутствие в Венесуэле является неизменной.
"Россиянам придется уйти [из Венесуэлы], такова наша точка зрения <...> Соединенные Штаты хотят, чтобы и остальные государства убрались из этой страны", - сказал он в интервью Fox News.
Ранее сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. При этом он подчеркнул, что Вашингтон всего лишь хочет предоставить Каракасу гуманитарную помощь, ведь многие жители Боливарианской Республики испытывают серьезные проблемы с доступом к питьевой воде и продовольствию.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен был стать захват власти сторонниками Гуаидо. Со своей стороны официальные власти республики заявили, что смогли предупредить попытку государственного переворота в стране.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU