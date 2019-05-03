Трамп: Россия не собирается вмешиваться в дела Венесуэлы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. К такому выводу политик пришел после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.
"Венесуэла была одной из тем, которые обсуждались. И он [Путин] вовсе не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, он хочет лишь того, чтобы произошло что-то позитивное в Венесуэле. И я думаю точно так же", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
При этом он подчеркнул, Вашингтон всего лишь хочет предоставить Каракасу гуманитарную помощь, ведь многие жители Боливарианской Республики испытывают серьезные проблемы с доступом к питьевой воде и продовольствию, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что в ходе пятничной беседы по телефону лидеры России и США успели обсудить не только Венесуэлу, но и КНДР. Кроме того, было затронуто ядерное соглашение, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и ситуация с развитием двусторонних отношений.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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