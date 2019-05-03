2019-05-03T22:52:05+03:00
Политика

Трамп: Россия не собирается вмешиваться в дела Венесуэлы

Американский лидер заявил, что Вашингтон и Москва всего лишь хотят "позитивного" исхода
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Соединенных Штатов Дональд ТрампПрезидент Соединенных Штатов Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. К такому выводу политик пришел после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

"Венесуэла была одной из тем, которые обсуждались. И он [Путин] вовсе не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, он хочет лишь того, чтобы произошло что-то позитивное в Венесуэле. И я думаю точно так же", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

При этом он подчеркнул, Вашингтон всего лишь хочет предоставить Каракасу гуманитарную помощь, ведь многие жители Боливарианской Республики испытывают серьезные проблемы с доступом к питьевой воде и продовольствию, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в ходе пятничной беседы по телефону лидеры России и США успели обсудить не только Венесуэлу, но и КНДР. Кроме того, было затронуто ядерное соглашение, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и ситуация с развитием двусторонних отношений.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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