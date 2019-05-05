СЕГОДНЯ 20:18 2019-05-05T20:18:27+03:00

Экипаж самолета рейса Москва – Мурманск подтверждает, что в самолет попала молния

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Экипаж аварийно севшего в Шереметьево "Суперджета", совершавшего рейс Москва – Мурманск подтвердил, что в самолет попала молния. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС.

Ранее предварительной причиной пожара пассажирского самолета, экстренно совершившего посадку в аэропорту Шереметьево, называлась неисправность электрооборудования.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. По меньшей мере один человек стал жертвой пожара. Также сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706934" frameborder="0"></iframe> Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU