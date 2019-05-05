Экипаж самолета рейса Москва – Мурманск подтверждает, что в самолет попала молния
Экипаж аварийно севшего в Шереметьево "Суперджета", совершавшего рейс Москва – Мурманск подтвердил, что в самолет попала молния. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС.
Ранее предварительной причиной пожара пассажирского самолета, экстренно совершившего посадку в аэропорту Шереметьево, называлась неисправность электрооборудования.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. По меньшей мере один человек стал жертвой пожара. Также сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.
Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU