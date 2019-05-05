2019-05-05T20:52:15+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетом

Действиям ответственных за безопасность полетов будет дана надлежащая оценка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Прокуратура проверит действия сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетомПрокуратура проверит действия сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Транспортная прокуратура проверит действия сотрудников аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" после пожара в самолете рейса Москва-Мурманск. Речь идет о лицах, ответственных за соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов. Такое заявление сделала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ПАО "Аэрофлот" <...>. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки", - сказала Короткова.

Уже сейчас известно, что проверкой займется Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При этом весь процесс будет контролироваться межрегиональной транспортной прокуратурой, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье, 5 мая, в Шереметьево загорелся лайнер. Инцидент произошел во время аварийной посадки, однако причины случившегося пока устанавливаются. Между тем, число погибших достигло 13 человек.

Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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