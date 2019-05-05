Прокуратура проверит сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетом
Транспортная прокуратура проверит действия сотрудников аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" после пожара в самолете рейса Москва-Мурманск. Речь идет о лицах, ответственных за соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов. Такое заявление сделала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ПАО "Аэрофлот" <...>. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки", - сказала Короткова.
Уже сейчас известно, что проверкой займется Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При этом весь процесс будет контролироваться межрегиональной транспортной прокуратурой, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье, 5 мая, в Шереметьево загорелся лайнер. Инцидент произошел во время аварийной посадки, однако причины случившегося пока устанавливаются. Между тем, число погибших достигло 13 человек.
Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU