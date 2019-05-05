Прокуратура проверит сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетом

СЕГОДНЯ 20:20 2019-05-05T20:52:15+03:00

Прокуратура проверит действия сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Транспортная прокуратура проверит действия сотрудников аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" после пожара в самолете рейса Москва-Мурманск. Речь идет о лицах, ответственных за соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов. Такое заявление сделала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ПАО "Аэрофлот" <...>. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки", - сказала Короткова.

Уже сейчас известно, что проверкой займется Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При этом весь процесс будет контролироваться межрегиональной транспортной прокуратурой, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье, 5 мая, в Шереметьево загорелся лайнер. Инцидент произошел во время аварийной посадки, однако причины случившегося пока устанавливаются. Между тем, число погибших достигло 13 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU