СЕГОДНЯ 22:31 2019-05-05T22:31:17+03:00

На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа Фото: скриншот с видео

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В Сети появилось видео приземления горящего самолета Москва-Мурманск. На кадрах видно, что уже во время движения по взлетно-посадочной полосе лайнер был объят пламенем.

Члены экипажа продемонстрировали необычайный профессионализм и смогли эвакуировать пассажиров всего за 40 секунд, однако, несмотря на их усилия, жертвами происшествия стали не менее 13 человек, в том числе двое детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел вечером 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Судно уже покинуло аэропорт, когда пилоты сообщили о проблеме на борту и запросили аварийную посадку.

Что именно произошло, пока неизвестно. Версии рассматриваются самые разные - от удара молнии до технического несовершенства Суперджета. Эксперты же сходятся во мнении, что возгорание могло возникнуть в результате механического повреждения шасси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU