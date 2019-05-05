2019-05-05T22:31:17+03:00
Происшествия

Появилось видео приземления горящего самолета Москва-Мурманск

Объятый пламенем SSJ-100 несется по взлетке [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажаНа борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажаФото: скриншот с видео
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В Сети появилось видео приземления горящего самолета Москва-Мурманск. На кадрах видно, что уже во время движения по взлетно-посадочной полосе лайнер был объят пламенем.

Члены экипажа продемонстрировали необычайный профессионализм и смогли эвакуировать пассажиров всего за 40 секунд, однако, несмотря на их усилия, жертвами происшествия стали не менее 13 человек, в том числе двое детей.

Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел вечером 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Судно уже покинуло аэропорт, когда пилоты сообщили о проблеме на борту и запросили аварийную посадку.

Что именно произошло, пока неизвестно. Версии рассматриваются самые разные - от удара молнии до технического несовершенства Суперджета. Эксперты же сходятся во мнении, что возгорание могло возникнуть в результате механического повреждения шасси.

Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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