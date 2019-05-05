Появилось видео приземления горящего самолета Москва-Мурманск
В Сети появилось видео приземления горящего самолета Москва-Мурманск. На кадрах видно, что уже во время движения по взлетно-посадочной полосе лайнер был объят пламенем.
Члены экипажа продемонстрировали необычайный профессионализм и смогли эвакуировать пассажиров всего за 40 секунд, однако, несмотря на их усилия, жертвами происшествия стали не менее 13 человек, в том числе двое детей.
Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.
Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел вечером 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Судно уже покинуло аэропорт, когда пилоты сообщили о проблеме на борту и запросили аварийную посадку.
Что именно произошло, пока неизвестно. Версии рассматриваются самые разные - от удара молнии до технического несовершенства Суперджета. Эксперты же сходятся во мнении, что возгорание могло возникнуть в результате механического повреждения шасси.
Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»