В "Сухом" рассказали о загоревшемся в "Шереметьево" самолете

СЕГОДНЯ 21:53 2019-05-05T21:53:25+03:00

Речь идет о лайнере Суперджет, произведенном в августе 2017 года

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В компании "Гражданские самолеты Сухого" сообщили о том, что загоревшийся в "Шереметьево" лайнер SSJ100 был произведен в августе 2017 года, а его последнее техническое обслуживание датируется апрелем 2019-го.

В результате пожара на борту вечером 5 мая самолет выгорел почти полностью. Пламя уничтожило всю хвостовую часть машины.

"Представители компании Гражданские самолеты Сухого, производителя самолета, работают в составе комиссии по расследованию события. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что инцидент произошел во время жесткой посадки. Рейс Москва-Мурманск уже покинул аэропорт, однако вынужден был вернуться из-за некой проблемы на борту. Уже во время движения по взлетно-посадочной полосе полыхала вся задняя часть самолета.

Сайт kp.ru писал о том, что Следственный комитет РФ уже подтвердил гибель 13 человек. Среди жертв двое детей. Информация о пострадавших уточняется. Президент России Владимир Путин уже осведомлен о ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706938" frameborder="0"></iframe> Тушение самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU