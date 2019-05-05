В "Сухом" рассказали о загоревшемся в "Шереметьево" самолете
В компании "Гражданские самолеты Сухого" сообщили о том, что загоревшийся в "Шереметьево" лайнер SSJ100 был произведен в августе 2017 года, а его последнее техническое обслуживание датируется апрелем 2019-го.
В результате пожара на борту вечером 5 мая самолет выгорел почти полностью. Пламя уничтожило всю хвостовую часть машины.
"Представители компании Гражданские самолеты Сухого, производителя самолета, работают в составе комиссии по расследованию события. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления", - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что инцидент произошел во время жесткой посадки. Рейс Москва-Мурманск уже покинул аэропорт, однако вынужден был вернуться из-за некой проблемы на борту. Уже во время движения по взлетно-посадочной полосе полыхала вся задняя часть самолета.
Сайт kp.ru писал о том, что Следственный комитет РФ уже подтвердил гибель 13 человек. Среди жертв двое детей. Информация о пострадавших уточняется. Президент России Владимир Путин уже осведомлен о ситуации.
Тушение самолета в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU
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