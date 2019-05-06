"Аэроэкспрессы" из-за аварии в Шереметьево буду курсировать всю ночь

СЕГОДНЯ 00:05 2019-05-06T00:05:05+03:00

Кроме того, компания окажет помощь пассажирам и экипажу аварийно приземлившегося в Шереметьево пассажирского самолета

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"Аэроэкспрессы" в связи с чрезвычайным происшествием в аэропорту Шереметьево, где в результате возгорания «Суперджета» погибли 13 человек, будут курсировать между Белорусским вокзалом и аэропортом в течение всей ночи каждый час.

"Компания бесплатно перевезет всех, кто имеет отношение к рейсу, в том числе родственников и близких людей пассажиров и членов экипажа", - говорится в сообщении на сайте.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся, совершив аварийную посадку. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. В настоящее время известно, что жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского. Судьба 28 человек неизвестна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706953" frameborder="0"></iframe> Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

ИСТОЧНИК KP.RU