Росавиация: выводы об ограничении полетов SSJ-100 преждевременные

СЕГОДНЯ 00:23 2019-05-06T00:23:57+03:00

В Росавиации заявили, что говорить о запрете полетов SSJ после ЧП в Шереметьево рано Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Говорить о возможном запрете полетов "Суперджетов" после катастрофы, которая случилась в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево преждевременно. Об этом сообщили в Росавиация.

"Работает комиссия. Любые выводы [о целесообразности введения запрета на полеты SSJ] преждевременны", - приводит ТАСС данные ведомства.

Вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево» после вынужденной посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, судьба 28 человек неизвестна.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, катастрофа с участием нового российского авиалайнера произошла до сегодняшнего дня только один раз семь лет назад - в мае 2012 года. Как было тогда установлено, проблем с технической частью самолета не было, причиной катастрофы был человеческий фактор. На сегодняшний день портфель заказов составляет более 400 штук. Заказчикам поставлено полторы сотни самолетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706953" frameborder="0"></iframe> Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

ИСТОЧНИК KP.RU