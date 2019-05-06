Семьям погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в «Шереметьево» выплатят компенсации

СЕГОДНЯ 03:52 2019-05-06T03:59:43+03:00

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Семьи погибших и пострадавшие в результате возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» получат компенсации. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, выразив глубокие соболезнования в связи с этой трагедией, сообщил журналистам, что родным погибших мурманчан выплатят по миллиону рублей, а тем, кто попал в больницы – по 500 тысяч.

«Сейчас сверяются списки, сколько людей – жители Мурманской области, работа проводится всю ночь. Мы окажем всем семьям погибших поддержку. Документ будет подписан уже утром. Каждая семья получит по одному миллиону рублей, а все семьи пострадавших, которые лечатся в больницах, – по 500 тысяч», - приводит его слова РИА Новости.

Со своей стороны, представители компаний «Альфастрахование» и «Согаз» заявили, что выплатят страховое возмещение пострадавшим и родственникам погибших пассажиров.

«Страхование ответственности ПАО «Аэрофлот» за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компании «Альфастрахование» и «Согаз». В соответствии с действующим законодательством страховщики выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим», - цитирует ТАСС их заявление.

Связаться с «Альфастрахованием» можно по телефону 8-800-333-09-99 или по электронной почте, адрес для связи – aviahelp@alfastrah.ru.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Следственном комитете России сообщили, что при авиакатастрофе погиб 41 человек. Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

Причины произошедшего устанавливаются.

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

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Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706958" frameborder="0"></iframe> СК: пожар в самолёте в Шереметьево унёс жизни 41 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU