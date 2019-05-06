Китай может отменить очередной раунд торговых переговоров с США из-за заявления Трампа о пошлинах

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-06T07:05:53+03:00

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Пекин неприятно удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о намерении с 10 мая поднять пошлины на китайские товары и может отменить поездку делегации КНР в Вашингтон на очередной раунд торговых переговоров.

Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета The Wall Street Journal. По данным собеседников издания, Китай рассматривает возможность отмены продолжения консультаций, потому что не хочет вести переговоры «в обстановке угроз и запугивания».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Дональд Трамп со своей страницы в Twitter объявил, что Соединенные Штаты все-таки введут увеличенные 25-процентные пошлины на китайские товары, повышенным сбором Вашингтон обложит продукцию из Поднебесной на сумму в 200 миллиардов долларов. При этом он отметил, что переговоры по торговому соглашению с Китаем «идут очень медленно»

ИСТОЧНИК KP.RU