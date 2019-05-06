Зеленский продолжит следовать курсом Порошенко

СЕГОДНЯ 07:11 2019-05-06T07:11:13+03:00

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Новый президент Украины Владимир Зеленский и его администрация продолжат следовать курсом пока еще действующего главы государства Петра Порошенко на вступление страны в Евросоюз и НАТО. Об этом рассказал представитель штаба избранного кандидата Святослав Юраш.

"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", — сказал член команды Зеленского в эфире телеканала NewsOne.

Юраш напомнил, что кандидат от партии "Слуга народа" и его сторонники изначально заявляли о поддержке плана евроинтеграции. Теперь же идет подготовка "первых ста международных дней" после официального вступления Зеленского в должность президента.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее начинающий политик поставил перед собой цель "достучаться" до жителей юго-востока страны. Новый глава государства попытается убедить донбассовцев в пользе вступления в НАТО и ЕС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU